Başbakan Paşinyan, BM’de konuşma yaptı! Kendi partinin sloganını önerdi: “Gelecek var”

YEREVAN, 23 EYLÜL, ARMENPRESS: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün BM Gelecek Zirvesi’nde bu oturuma katılmasının kendisi için daha önemli olduğunu, çünkü liderliğini yaptığı “Sivil Sözleşme” partisinin sloganının “Gelecek var” olduğunu açıkladı.

New York’ta BM Genel Kurulu’nun 79. oturumu çerçevesinde gerçekleştirilen Geleceğin Zirvesi’nde Paşinyan ayrıca geçmişi değiştiremeyeceğimizi, bugün bile pek çok şeyi değiştiremeyeceğimizi, dolayısıyla geleceği şekillendirmenin bugünün en önemli meselesi olduğunu ifade etti.

“Gündemimiz de belli: barış, güvenlik, refah, insan hakları, yapay zeka, iklim değişikliği vb. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de bugün gelecekle ilgili yapabileceğimiz şey olumlu düşünmektir.” dedi.

Paşinyan’a göre, uluslararası formatlar uzun zamandır karşılıklı suçlamaların platformu haline geldi ve genellikle BM oturumlarına her şeyin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için geliyorlar.

“İyi bir gelecek düşünmeli ve görmeliyiz, çünkü olan biten bizim bilincimizde gerçekleşir. Bir gelecek olduğunu söylemek istiyorum ve ona katkıda bulunmak istiyorum. Gelecekteki fırsatlara odaklanmak istiyorum ve komşuları suçlamaya çalışmayacağım. Hala bunun hakkında konuşalım, çünkü başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı’ya aitti. Bu yüzden güzel sözlerle başlayıp, teori olarak geleceğin olduğuna dair bir slogan seçmeli ve o teoriyi kanıtlamaya çalışmalıyız. Hadi yapalım” şeklinde konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve eşi Anna Hakobyan’ın 22-27 Eylül tarihlerinde ABD’ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret sırasında Başbakan Paşinyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek, ayrıca farklı ülkelerden ortaklarla bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirilecek.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1200559