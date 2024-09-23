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Atina’nın meydan çeşmeleri Ermeni bayrağının renklerine boyandı

2024-09-23

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Omonia Meydanı’nın çeşmeleri, Ermenistan’ın bağımsızlığının 33. yıldönümünü kutlamak için Ermeni bayrağının renklerine boyandı. Bununla ilgili haber Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçiliği’nden geldi.

Büyükelçiliğin açıklamasında “Ermenistan Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliği’nin girişimiyle ve Atina Belediyesi’nin desteğiyle, Atina’nın merkezindeki Omonia Meydanı’nın çeşmeleri, Ermenistan’ın bağımsızlığının 33. yıldönümünü kutlamak için Ermeni renklerine boyandı” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Atina-Ermeni-bayrak/285772

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