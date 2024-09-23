Alexandroupolis binası, Ermenistan bayrağı renklerine büründü

Ermenistan’ın Yunanistan’ın Büyükelçiliği’nin bildirdiğine göre Yunanistan’ın Alexandroupolis Belediye binası Ermenistan bayrağının renkleri kırmızı, mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatıldığı ifade edildi.

Ermenistan’ın Yunanistan’ın Büyükelçiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Alexandroupolis Belediyesi, belediye binasını Ermenistan’ın bağımsızlığının 33. yıldönümünü dolayısıyla iki kültürel ve tarihi bağı birleştirerek Ermenistan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Alexandroupolis-binası-Ermenistan-bayrağı-renklerine-büründü/285686