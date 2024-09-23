Ermenistan’ın Yunanistan’ın Büyükelçiliği’nin bildirdiğine göre Yunanistan’ın Alexandroupolis Belediye binası Ermenistan bayrağının renkleri kırmızı, mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatıldığı ifade edildi.
Ermenistan’ın Yunanistan’ın Büyükelçiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Alexandroupolis Belediyesi, belediye binasını Ermenistan’ın bağımsızlığının 33. yıldönümünü dolayısıyla iki kültürel ve tarihi bağı birleştirerek Ermenistan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/23/Alexandroupolis-binası-Ermenistan-bayrağı-renklerine-büründü/285686
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