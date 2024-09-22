Tiran’da Bektaşi “Vatikan’ı” kuruluyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Tiran’da Vatikan benzeri mikro bir Bektaşi devleti kurmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Tiran’da Vatikan’ın dörtte biri büyüklükte bir yer tahsis edilecek devlet için kanun çıkarılacak. Devletin sınırları, pasaportu olacak, tepesinde ise Arnavut Bektaşilerinin lideri Baba Mondi oturacak. Bektaşi devletinde içki yasağı ve tesettür zorunluluğu gibi uygulamalar olmayacak Rama, devletle İslam’ın hoşgörülü yüzünü dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Vatikan benzeri mikro bir Bektaşi devleti kurma sürecini başlattıklarını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran’da kurulacak Bektaşi “Vatikan’ını BM Genel Kurulu’nda resmen duyurdu:



“Bektaşi devleti, hoşgörü ve barış içinde birarada yaşamanın merkezi olacak” https://t.co/TE60VkOotZ pic.twitter.com/1gb87ZkJ5T — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 22, 2024

Planlanan “Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti” için Tiran’da Vatikan Şehri’nin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde bir alan tahsis edildi. Bektaşi devletinin kendi yönetimi, sınırları ve pasaportu olacak.





Devletin tepesinde Papa statüsünde, Arnavutluk’taki Bektaşi tarikatının lideri Baba Mondi oturacak.

Hukuk uzmanları yeni devletin Arnavutluk içindeki egemen statüsünü tanımlayan ve parlamentonun onayını gerektiren bir yasa taslağı hazırlıyor.

Bektaşi devletinde alkole ve kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek, Bektaşi Tarikatı’nın hoşgörülü uygulamalarını yansıtacak şekilde hiçbir yaşam tarzı kuralı getirilmeyecek.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yeni devletin amacının İslam’ın hoşgörülü bir versiyonunu teşvik etmek olduğunu söyledi.

Planı “bir mucize” olarak nitelendiren Baba Mondi, ABD ve Batılı ülkeler tarafından tanınmayı umuyor. Baba Mondi, devletin topraklarını genişletmek için herhangi bir girişimde bulunmayacağı sözünü de verdi.

13. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan Bektaşilik, uzun yıllar Osmanlı devlet yönetiminde etkin bir tarikat olmuş, Yeniçeri ocağının gayri resmi tarikatı haline gelmişti. 1826’da II. Mahmud’un Yeniçerliği ilga ettiği Vakayi Hayriye olarak bilinen kanlı olaylar sonrası Bektaşilik devletten dışlandı. 1925’de Cumhuriyet’in tarikatlara karşı çizgisi ortaya çıktığında Bektaşi ocağı istanbul’dan Arnavutluk’a taşındı.

Bektaşiler 2023 nüfus sayımına göre Arnavutluk nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturuyor.

rnavutluk’ta Bektaşilik vatansever bir karaktere bürünerek Arnavut Ulusal Uyanışı’nda önemli bir rol oynamıştır. Bektaşi liderler Arnavutluk’un kendi kaderini tayin etme hareketlerinde öne çıkmıştır.

https://serbestiyet.com/dis-haber/tiranda-bektasi-vatikani-kuruluyor-182192/