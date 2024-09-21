Garo Paylan’a söylemediği sözler üzerinden linç: Öyle bir şey demedim

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kendisini sosyal medyada hedef gösteren kişiye yanıt verdi.

Kısa Dalga – Eski HDP Milletvekili Garo Paylan, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı X’te gazeteci Zafer Şahin tarafından hedef gösterilen Garo Paylan’ın Zenguzar’ın Sınır Kapısı’nın açılmasının Ermenistan’ın çıkarlarına ters olduğunu söylediğini iddia etti.

Paylan, iddiayı yalanlayarak Şahin’e “Bu linç kampanyasını başlatan ve sürdüren bu tip aşağılık parazitlere cevap vermekten bile hicap duyuyorum ama ne yapalım, bu yaratıkları ciddiye alanlar utansın. Ben böyle bir şey söylemedim! Dünyanın her yerinde, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan barışı için mücadele ediyorum. Sınırların ve yolların açılmasını ve halkların kucaklaşmasını savunuyorum. Herkesi bu mücadeleme destek vermeye çağırıyorum.” şeklinde yanıt verdi.

Bu linç kampanyasını başlatan ve sürdüren bu tip aşağılık parazitlere cevap vermekten bile hicap duyuyorum ama ne yapalım, bu yaratıkları ciddiye alanlar utansın.



Ben böyle bir şey söylemedim!



Dünyanın her yerinde, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan barışı için mücadele ediyorum.… https://t.co/Vg5pt1UuVl — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 21, 2024

https://kisadalga.net/haber/politika/paylan-turkiye-ermenistan-azerbaycan-barisi-icin-mucadele-ediyorum-111300