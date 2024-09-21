Ermenistan’ın, Gümüşhane’den kaçırılan Afrodit büstü üzerine oynadığı tehlikeli oyun

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Gümüşhaneli Siyasi Tarihçi ve 1. Dünya Savaşı Araştırmacısı Mehmet Burak Pir, www.gumushanedenhaber.com haber sitesinde bugün yayımlanan “Gümüşhane Topraklarına Ait Olan “Satala Afroditi” Ve Ermenistan’ın Oyunu” başlıklı köşe yazısında çok önemli bir konuyu gündeme taşıdı.

Araştırmacı Pir, yazısında Ermenistan’ın Gümüşhane’den 1872 yılında kaçırılan Afrodit büstünün, İngiltere’den Ermenistan’a getirildiğini belirterek büstün Başkent Erivan’da 6 ay süre ile sergileneceğine dikkat çekti.

Araştırmacı Mehmet Burak Pir’in köşe yazısında anlattıklarını sizler için haberleştirdik.

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İngiltere’de British Museum’da sergilenen ve çeşitli kaynaklarda, “Afrodit”, “Artemis” “Satala Afroditi” gibi adlarla anılan ve “Ermenilerin” de “Anahit” olarak iddia ettikleri Türkiye’ye ait meşhur büst Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 1872 yılında Satala Antik Kenti’nde bulunmuş ve aynı yıl yurt dışına kaçırılmıştı.

ERMENİSTAN, BÜSTÜ SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANMAK İSTİYOR

Asıl sahibi Türkiye olan “Satala Afroditi” büstünü, İngilizler, Ermenistan’da gönderdiler.

Büst, 21 Eylül Ermenistan’ın bağımsızlık günü dolayısıyla Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 6 ay sergilenecek. Bu bilgiyi neredeyse bütün Ermeni kaynaklarında görmek mümkündür.

Türkiye’ye ait olan bu ünlü büstün Ermenistan Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Ermenistan Tarih Müzesi’nde 6 aylık sergilenecek olması Ermenilerin art niyetli siyasi manevralarını göstermesi açısından ilginç bir gelişme olarak görmek gerekir.

NELER YAPILMALI?

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız asıl sahibi Türkiye olan Afrodit büstünün 6 aylığına Ermenistan’a gönderilmesine tepki vermelidir. Ve bir an önce büstün Türkiye’ye iadesi sağlanmalıdır.

British Museum’da bulunan “Afrodit” büstünün Türkiye’ye iade edilmesi, Satala Antik Kenti’nde 2017 yılında başlanan ve halen devam eden kazı çalışmalarına da yeni bir boyut katacak, hem de Ermenistan’ın oyunu bozulacaktır.

Diğer taraftan; “Satala Afroditi” nin bulunduğu Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Sadak Köyü’nde 2017 yılında Prof. Dr. Şahin yıldırım ve ekibi tarafından başlatılan şu anda Dr. Öğr. Üyesi elif Yavuz Çakmur ve ekibi tarafından yürütülen kazı çalışmaları dünyanın gündeminde yer almaya devam diyor.

16 Eylül 2024 Pazartesi günü 30 ülkeden 69 arkeoloğun Satala Antik Kenti kazı alanını ziyaret etmesi olayın uluslararası önemini daha da belirgin hale getirmiştir.

Bu noktada Dışişleri Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde gerekli çalışmalar yapılarak, İngiltere’de British Museum’da bulunan “Afrodit” büstünün bir an önce iade işlemlerinin başlatılması ve Türkiye’ye getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Devlet yetkililerinden talebimiz bu önemli konuya bir an önce el atmalarıdır.

ERMENİSTAN’DA BÜST SERGİSİ İÇİN YAYIMLANAN DUYURU VE BASINDA YER ALAN FOTOĞRAFLAR

Araştırmacı Mehmet Burak Pir’in “Gümüşhane Topraklarına Ait Olan “Satala Afroditi” Ve Ermenistan’ın Oyunu” başlıklı köşe yazısına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://gumushanedenhaber.com/ermenistanin-gumushaneden-kacirilan-afrodit-bustu-uzerine-oynadigi-tehlikeli-oyun/