Azerbaycan’da 20 Eylül “Egemenlik Günü” İlan Edildi

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Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklama şöyle

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde Ermeni ayrılıkçı unsurlara karşı yürütülen terörle mücadele operasyonunun yıl dönümünde 20 Eylül tarihini “Egemenlik Günü” olarak ilân ettiğini belirten ve bu tarihin her yıl kutlanmasını konu alan bir kararname imzaladı.

“Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Devlet Egemenlik Günü’nün Kurulmasına İlişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Kararnamesi

Ermenistan Cumhuriyeti, 1990’lı yılların başından itibaren Birleşmiş Milletler’in şartlarının gereklerini büyük ölçüde ihlal ederek Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karşı saldırı politikası uygulamış ve askeri güç kullanarak ülkemizin uluslararası alanda tanınan topraklarının yüzde 20’sini işgal etmiştir. Ermenistan’da ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik yapılmış, savaş suçları sonucunda şehirlerimiz ve köylerimiz yok edilmiş, ülkemizin doğal kaynakları yağmalanmış, çağımızın en korkunç facialarından biri olan Hocalı Soykırımı yaşanmıştır.

Ermenistan’ın yeni işgal planlarına, askeri saldırı girişimine ve birbirini izleyen provokasyonlarına tepki olarak 27 Eylül 2020’de başlayan 44 gün süren Vatan Muharebesi sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan ordusunu mağlup ederek tarihi bir zafer kazanmıştır. Azerbaycan, topraklarını 30 yıllık işgalden kurtararak toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmeyi başarmıştır.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çıkartılması, o bölgede Azerbaycan Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla 19 Eylül 2023’te terörle mücadele operasyonu başlatılmıştır. Sadece 23 saat süren ve 20 Eylül’de sona eren operasyon sonucunda cesur Azerbaycan Ordusu, kendisine verilen tüm görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirmiştir. Böylece bir sonraki parlak Zafer sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliği tam şekilde yeniden sağlanmıştır. Azerbaycan halkının hayatında müstesna bir öneme sahip olan şanlı Zafer sayesinde bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı egemenliğimizin tesis edildiği tüm topraklarda görkemli bir şekilde dalgalanmaktadır.

Her millet için kendi kaderine sahip olmak, bağımsız devletini yaratmak ve geliştirmek onun en büyük başarısıdır. Tarihin çeşitli aşamalarında yaşanan zorluklara, işgallere, mahrumiyyetlere rağmen hiçbir güç milletimizin bağımsızlık ve devlet olma kararlılığını sarsamamıştır. Bugün Azerbaycan halkı bağımsız bir devlettir. Kahraman asker ve subaylarımızın, şehitlerimizin kanları pahasına elde edilen toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz halkımızın milli zenginliğidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesinin 32. fıkrasına dayanarak, 20 Eylül 2023 tarihinde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tüm topraklarında hukukun üstünlüğünün sağlandığını ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet egemenliğinin yeniden tesis edildiğini dikkate alarak karar veriyorum:

1. Her yıl 20 Eylül Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Devlet Egemenlik Günü olarak kutlanılsın.

2. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bu Kararnameden doğan sorunları çözsün.

İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Bakü, 19 Eylül 2024”

Topraklarını işgalden kurtararak toprak bütünlüğünü yeniden sağlayan, Devlet Bayrağını egemenliğini tesis ettiği tüm topraklarda görkemli bir şekilde dalgalandırarak kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretine sahip Azerbaycan Cumhuruyyeti’nin Egemenlik Günü kutlu olsun.

Bugünü anlamlandıran, Egemenliğimizin haklı sevincini ve gururunu bizlere yaşatan bu önemli günün mimarı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gazilerimize ve askerlerlerimize teşekkür etmeği borç bilir, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Kaynak: Azerbaycan’da 20 Eylül “Egemenlik Günü” İlan Edildi