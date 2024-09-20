Papa’dan kardinallere ‘tasarruf’ çağrısı

Papa, kardinallerine gönderdiği mektupta, 10 yıl önce uygulamaya konulan mali ekonomik reformun parçası olarak maliyetleri düşürme çabalarını arttırma çağrısında bulundu. Vatikan’ın ‘sıfır mali açık’ hedefini hatırlatan Papa, “Gereksiz harcamalardan kaçının” ifadesini kullandı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kardinallerine “gereksiz harcamaları kesmeleri” çağrısı yaptı. Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus’un Katolik Kilisesi kardinallerine 16 Eylül’de gönderdiği mektubu paylaştı. Mektupta Papa, kardinallerine, Vatikan’ın 10 yıl önce uygulamaya koyduğu mali ekonomik reformu hatırlatarak, bu reformun parçası olarak maliyetleri düşürme çabalarını arttırma çağrısında bulundu.

‘Sıfır mali açık’ hedefini hatırlattı

Kardinalleri, ekonomik reforma bağlılıklarını yenilemeye davet eden Papa, “Gereksiz harcamalardan kaçının” ifadesini kullandı. Papa, aynı zamanda gereksiz harcamaların azaltılmasına yönelik somut adımlar atılmasını da istedi. Mektupta kardinallere, Vatikan’ın ‘sıfır mali açık’ hedefi olduğunu anımsatan Katoliklerin ruhani lideri, bunun ‘teorik’ değil, ‘ulaşılabilir bir hedef’ olduğunu vurguladı. Papa, kardinallerine kendisine yardımcı olmaları gerektiğini ve de bu dönüşüm sürecinde kendilerine böyle bir görev düştüğünü kaydetti.

Papa Franciscus, Covid-19 pandemisi sırasında, 2021 yılında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle de kardinaller başta olmak üzere Vatikan’da çalışanların maaşlarında kesintiye gidilmesine dair bir Papalık Nizamnamesi de çıkarmıştı. Kardinaller, Katolik Kilisesi’nin ruhban sınıfında Papa’dan sonran gelen en yüksek mevkide bulunuyor.Kaynak: AA