FIDE, Ermenistan erkek satranç takımını yüzyılın en iyi takımı olarak tanıdı

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), son 100 yılın en iyi erkek satranç takımı olarak Ermenistan Milli Takımı’nı tanıdı.

FIDE, son yüzyılın en iyilerini ödüllendirdi. Eski dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, yüzyılın en iyi satranç oyuncusu olarak tanındı. En iyi kadın satranç oyuncusu ise Judit Polgar oldu.

En iyi takım, Dünya Satranç Olimpiyatları’nda üç kez şampiyon olan, Dünya ve Avrupa Takım Şampiyonaları’nda altın madalya kazanan Ermenistan Erkek Satranç Milli Takımı’dır.

Ermenistan Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Smbat Lputyan da FIDE tarafından dünya çapında satrancın tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı özel bir ödüle layık görüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/20/FIDE-Ermenistan-erkek-satranç/285575