Ermenistan’daki Eçmiadzin Ana katedrali UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde (Video)

Ermenistan’daki Eçmiadzin Ana katedrali dünyanın en eski Hıristiyan tapınaklarından biri olarak kabul edilir. Eçmiadzin katedrali, 4. yüzyılının başında 301-303 yıllar arasında Ermenistan’ın Hıristiyanlığı resmen devlet dini olarak kabul ettiği dönemde inşa edildi.

2000 yılında Eçmiadzin Ana katedrali UNESCO dünya mirası listesine alındı. Ana katedralin yanı sıra Ermenistan’ın Vagharshapat şehrinde bulunan Aziz Hripsime, Aziz Gayane ve Aziz Shoghakat kiliseleri de listeye alındı.

2003 yılında Ermeni Apostolik Kilisesi, Ana Tapınak’ın kutsanmasının 1700. yıldönümünü kutlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/20/Eçmiadzin-katedrali/285586