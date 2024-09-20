Dünya Zirvesi Katılımcısı։ Ermenistan, diaspora gençlerinin kimliklerini ve kültürlerini öğrenecekleri bir yer haline gelmeli

YEREVAN, 20 EYLÜL, ARMENPRESS: “Armenpress” muhabirinin haberine göre, USC Dornsife Ermeni Araştırmaları Enstitüsü (ABD) Direktör Yardımcısı Margarita Baghdasaryan, İkinci Dünya Ermeni Zirvesi’nde, “Ermenistan, Diaspora gençlerinin “kimliklerini, kültürlerini alıp yeni bir kimlik yaratabilecekleri” yer haline gelmeli. Sadece korumak pek doğru değil çünkü eskiyi koruyor, yeniyi yaratıyorlar.” dile getirdi. Baghdasaryan, böyle bir ortamda birbirleriyle iletişim kurmanın ve yeni tanıdıklar kurmanın daha da önemli hale geldiğini kaydetti. Ona göre özellikle gençler için çok erişilebilir.

Margarita Baghdasaryan, Ermenistan’ın tüm devlet organlarının Diaspora ile çeşitli konularda doğrudan ve sürekli iletişim halinde olmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Օna göre zirve sırasında diğer katılımcılarla “Ermenistan’ın yumuşak gücü ve kültürel diplomasisi” konusunu tartıştılar.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1200291