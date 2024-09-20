“Anahit” Ermenistan’da

British Museum’da bulunan tanrıça Anahit heykeli 21 Eylül’den itibaren Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da sergilenecek.

British Museum’dan nakledilen tanrıça Anahit’in ünlü bronz heykelinin başı ve elinin yer aldığı “Ana Tanrıça, Anahit’ten Meryem’e” başlıklı sergi ile birlikte Ermeni kültürü açısından bu çok önemli figür ilk kez Ermenistan’da sergilenmiş olacak.



Kültürel Kalkınma Fonu, sergi kapsamında Ermenistan Tarih Müzesi’nin zengin koleksiyonundan Neolitik dönemden günümüze Ana Tanrıça fikrini özetleyen altı düzineden fazla serginin sunulacağını açıkladı.



Sergi, Ermenistan Tarih Müzesi ile British Museum arasındaki uzun vadeli işbirliğinin bir sonucu olarak gerçekleştiriliyor.



Sergi, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor, ana sponsoru ise “Keron” Kalkınma Fonu.

Heykelden geriye baş ve sol el kalmış durumda. Heykel yaklaşık 6 ay boyunca Ermenistan’da ziyaretçileri ağırlayacak.Bereket, şifa, bilgelik, su ve savaş tanrıçası Anahit, Ermeni tarihi, mitolojisi ve kültürünün önemli bir parçası.

British Museum’un internet sitesine göre, Anahit’in bronz heykelinin parçaları (baş ve el), 1872 yılında Türkiye’de Gümüşhane ile Erzincan arasındaki antik Satala (Satak) bölgesinde araziyi kazan bir çiftçi tarafından tesadüfen keşfedildi. Baş kısmı, İstanbul ve İtalya üzerinden satıcı Alessandro Castellani’ye ulaştı ve o da heykeli British Museum’a sattı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30996/anahit-ermenistan-da