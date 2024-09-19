Yunanistan Dışişleri: Ermenistan-Yunanistan arasında zengin bir tarihsel temele dayanan mükemmel ilişkiler var

Dünya Ermeni Zirvesi’nde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Yunanlar, Kamu Diplomasisi ve Hukuki-Siyasi Konular Genel Sekreteri Maira Myrogianni, “Ermenistan ve Yunanistan arasında zengin bir tarihsel temele dayanan mükemmel ilişkiler var.

Ülkelerimiz, ortak değerlere dayalı yüzyıllık dostluk ve işbirliğine sahip, ayrıca tüm dünyaya dağılmış toplumları var.” dile getirdi.

Maira Myrogianni, “Diaspora toplulukları canlı ve etkilidir. Görevimiz, onların yanında durmak, gerekli desteği sağlamak, ihtiyaçlarını belirlemek ve anavatanla bağlarını güçlendirmektir. Gelecekteki işbirliği ve bağları derinleştirme beklentisiyle, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurtdışında yaşayan Yunanlar için stratejik bir proje yürütüyor” şeklinde konuştu.

Yunan yetkiliye göre, diaspora ulusun hayati bir bileşenidir ve temsilcilerinin bu tür büyük zirvelere katılımı son derece önemlidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/19/Yunanistan-Dışişleri-Bakanlığı-Sekreteri-Ermenistan/285457