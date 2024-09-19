Üzümlü Kilise ihtişamlı duruşuyla ziyaretçilerini bekliyor

Derinkuyu ilçesinde bulunan tarihi Üzümlü Kilise’nin tanıtımını yapmak amacıyla Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bir video hazırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Üzümlü Kilisevideosunda yapı, ihtişamlı duruşu ve mimari özellikleri detaylı bir şekilde tanıtılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tarihi 1856 yılına dayanan Üzümlü Kilise, Islahat Fermanı kapsamında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirildi.



Aziz Theodoros Kilisesi olarak da bilinen yapı, özellikle kapı girişlerindeki üzüm motiflerinden dolayı halk arasında Üzümlü Kilise olarak adlandırılıyor. Kilisenin dikkat çeken diğer bir özelliği ise çan kulesine sahip olması.

Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, tanıtım videosunun Nevşehir ve bölgedeki kültürel mirasın tanıtılması adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Üzümlü Kilisenin tanıtımı için bu güzel çalışmayı hazırlayan Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ederiz.” dedi.

MUHABİR: RAVZA NUR BAYDEMİR

https://www.muskarahaber.com/uzumlu-kilise-ihtisamli-durusuyla-ziyaretcilerini-bekliyor