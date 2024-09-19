“Tanrı’nın Askerleri” adlı Hristiyan gruptan Hizbullah’a destek

Lübnan’daki patlamalarının hemen ardından “Tanrı’nın Askerleri” (Cundur-Rab) adlı Hristiyan grup, yaralı Hizbullah üyelerine ve yakınlarına yardım etmek için seferber oldu.

YDH- Salı günü İsrail rejimi ileri teknoloji kullanarak Lübnan’ın güneyinde ve Beyrut’un güney banliyölerinde iletişim cihazlarını uzaktan patlatmıştı. Bu terör saldırısı sonrasında birçok Lübnanlı hayatını kaybederken yüzlercesi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı.

Yaralıların bir kısmının Hotel Dieu Hastanesi’ne gelmeye başlamasının ardından, “Tanrı’nın Askerleri” (Cundur-Rab) adlı Hristiyan gruba bağlı kişilerin yardım etmek için hızlıca Eşrefiye’de toplandıkları bildirildi.

Söz konusu bu grup üyelerinin bazılarının kan bağışında bulunmak üzere hastaneye giderken, bazılarının da yaralıların ailelerine su dağıtıp ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları kaydedildi.

“Lebanon Mirror”a konuyla ilgili açıklama yapan bir grup üyesi şunları söyledi: “Siyaset konusunda parti (Hizbullah) ile aynı fikirde olmayabiliriz, ancak onların sırtına hançer saplamayacağız. Bizler aynı ülkenin ve ailenin çocuklarıyız ve asla kanın su gibi akmasına izin vermeyeceğiz.”

https://www.ydh.com.tr/d/21395/tanri-nin-askerleri-adli-hristiyan-gruptan-hizbullah-a-destek