Hrant Dink Vakfı’ndan Edvin Minassian adına iki öğrenciye burs

Hrant Dink Vakfı, Edvin Minassian anısına iki üniversite öğrencisine burs vermeye hazırlanıyor. 2021 yılında, geçirdiği hastalık sonucu 58 yaşındayken kaybettiğimiz İstanbullu Edvin Minassian, ABD’de Ermeni toplumu içinde bir avukat ve hukuk insanı olarak önemli faaliyetlerde bulunmuş, diyalog yanlısı tutumu ile öne çıkmıştı. Burs, İstanbul’daki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler bölüm veya programlarını kazanan iki öğrenciye 9 ay boyunca 5’er bin TL olarak verilecek. Burs iki öğrenci ile başlayacak, ilerleyen yıllarda yeni destekçilerin de dahil olup burs verilen öğrenci sayısının artması hedefleniyor. Burs için ilk tuğlayı koyan ve maddi destek sağlayan Nurhan Gazeryan iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim ve Minassian’ın çocukluk arkadaşı.

Hrant Dink Vakfı, Edvin Minassian anısına iki üniversite öğrencisine burs vermeye hazırlanıyor. 2021 yılında, geçirdiği hastalık sonucu 58 yaşındayken kaybettiğimiz İstanbullu Edvin Minassian, ABD’de Ermeni toplumu içinde bir avukat ve hukuk insanı olarak önemli faaliyetlerde bulunmuş, diyalog yanlısı tutumu ile öne çıkmış, Agos için de sık sık yazılar kaleme almıştı. Burs için destek veren isim de Edvin Minassian’ın İstanbul’daki çocukluk arkadaşı işadamı Nurhan Gazeryan. Minassian hayatını ABD’de sürdürmesine rağmen iki arkadaş son ana kadar birbirlerinden hiç kopmamış.



Burs, İstanbul’daki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler bölüm veya programlarını kazanan iki öğrenciye 9 ay boyunca 5’er bin TL olarak verilecek. Burs iki öğrenci ile başlayacak, ilerleyen yıllarda yeni destekçilerin de dahil olup burs verilen öğrenci sayısının artması hedefleniyor.

Burs için ilk tuğlayı koyan ve maddi destek sağlayan Nurhan Gazeryan iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Endüstri için elektrik panoları üreten Tempa’nın ortaklarından. Şirketin Dilovası’nda bir tesisi var. Çocukluğu Dolapdere’de geçen ve aile işini devralan Gazeryan’ın Hrant Dink ile de dostluğu da oluşmuş ve hayali, bursu Hrant Dink’in ve Edvin Minassian’ın ideallerini paylaşan isimlere vermek. HDV Eğitim Bursu Edvin Minassian Fonu’na İstanbul’daki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler bölüm veya programlarına bu sene hazırlık veya 1. sınıf öğrencileri olarak kayıt yapan, 18-24 yaş aralığındaki üniversiteli gençler başvuru yapabilir.

Edvin Minassian Fonu’ndan destek alacak iki öğrenciden birinde HDV web sitesinde listesi verilmiş olan azınlık liselerinin birinden mezun olma şartı aranıyor. Bursa hak kazanan gençlerin Hrant Dink Vakfı faaliyet ve projeleri kapsamında ayda 16 saat proje ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmaları bekleniyor.



Burs için 19 Eylül’den itibaren 4 Ekim’e kadar başvurular alınacak.



Artık daha sık Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden Gazeryan ile Edvin Minassian bursu üzerine konuştuk. Gazeryan geçmişte TEGEV (Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı) bünyesinde eğitim bursu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, günümüzde ise Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak yaklaşık 300 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini hatırlattı.

Nurhan Gazeryan (FOTO: İşhan Erdinç)

Hrant Dink ve Edvin Minassian’ın idealleri

Gazeryan, burs projesinin ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Gençlerin eğitimine çok uzun yıllardır destek veriyorum, veriyoruz. TEGEV’in yönetim kuruluna girince, daha önce uygulamadıkları burs programını başlattım. Fabrikamızın bulunduğu Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetim kurulundayım ve orada da burs programına ön ayak oldum. 300 üniversite öğrencisine burs veren bir program haline geldi. Edvin benim 11 yaşımdan beri yakın dostumdu. Avusturya Lisesi’nin hazırlık sınıfına başlarken okulun bahçesinde ilk olarak annelerimiz tanıştı. Bizim arkadaşlığımız 1974 yılında başladı ve uzun yıllar süren kadim bir dostluğa dönüştü. Geçenlerde arkadaşlarla yemekli bir toplantıda sohbet ederken bu fikir ortaya atıldı ve bir arkadaşımız bana ‘Niye yapmıyorsun’ dedi. Ben de ‘İsmini yaşatmak için ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Burs fikrini hayata geçirmek için Hrant Dink Vakfı aklıma geldi. Kendilerini aradım ve halihazırda bir burs programları olmadığını, ancak ne zamandır olmasını istediklerini belirterek fikre çok sıcak baktılar. Allah utandırmasın, başlamaktan ziyade devam ettirmek önemli”

Eğitim bursunun üniversitelerin sosyal bilimler fakültesini kazanan öğrencileri kapsadığını söyleyen Gazeryan, “Bu bursu hem Edvin’in hem de Hrant Dink’in karakterini, uzlaşmacı, barışçı nosyonlarını taşıyabilecek gençler için kullanalım istiyorum. Edvin’in idealleri sebebiyle burstan faydalanacak öğrencilerden birinin Ermeni bir genç olmasını arzu ettim. Barışçı, uzlaşmacı gençler yetişmesine vesile olmasını isterim. Bursiyerlerin değerlendirmesini vakfın oluşturacağı kurul yapacak. Belirttiğim çerçevede olabilirse mutlu olurum” dedi.

“Katkılara açığız”

Gazeryan, burs hakkında şu bilgileri de verdi:

“Aylık 5.000, iki öğrenci için 10.000 TL olarak belirledik. İki öğrenci ile başlayacak. İleride farklı maddi kaynaklar oluşturabilmek için elimden geleni yapacağım. Bir işi başlatmak kolay ama devam ettirmek daha zordur. Ben kendi adıma her yıl iki ilave öğrenci için maddi anlamda söz veremiyorum. İki öğrenciye dokuz aylık olmak kaydıyla destek verebilirim. Her yıl iki yeni öğrenci dahil edip bursu geliştirmek tabii daha doğru olur. Belki bu haberi okuyanlar da kollarını sıvarsa, mutlu oluruz, bursu genişletiriz.”

Hrant Dink Vakfı Programlar Direktörü Nayat Karaköse de iki öğrenci ile başlanacak burs programına birçok kişinin zaman içerisinde katkı sunabileceğini söyledi. Karaköse, Hrant Dink Vakfı’na ne zamandır eğitim bursu ile ilgili taleplerin geldiğini, nihayet bu taleplere karşılık verebilecek olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Karaköse iki öğrenci ile başlanacak burs programına birçok kişinin zaman içerisinde katkı sunabileceğini ve kayıpları adına başlatacakları fonlarla onların anılarını yaşatabileceklerini söyledi.

Burs ile ilgili detaylar Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 19 Eylül’den itibaren duyurulacak. Başvurular için son tarih 4 Ekim olarak belirlendi.

Edvin Minassian kimdir?

1963 yılında İstanbul’da doğdu. Anne tarafından kökleri Harput’a dayanıyordu. Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde okurken 17 yaşında ABD’ye gitti ve Güney California Üniversitesi’nden mezun oldu. 1990’da Loyola Hukuk Okulu’ndan mezun olduktan sonra California Barosu’na katıldı. Los Angeles Magazine tarafından 2012, 2013, 2014 yıllarında “California Super Lawyer” (California’nun süper avukatı) seçildi. ABD Barosu onaylı işçi hakları uzmanlığı yaptı. Minassian, Ermeni Barolar Birliği’nde iki dönem genel başkanlık yaptı. İstanbul Ermenileri Derneği Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yürüttü.

Agos için sık sık ABD’de yaşanan gelişmeler ve ABD Ermeni toplumunun gündemine dair değerlendirmeler de kaleme alan Minassian’ın diyalog yanlısı tutumu, tüm faaliyetlerinin merkezinde yer aldı. Minassian Türk-Ermeni diyaloğu için her zaman çabaladı, diaspora Ermenileri ile Türkiye Ermenileri arasında bir köprü olma görevini büyük bir gayretle sürdürdü. Minassian’ı 2021 yılında uzun süren bir hastalığının sonucunda 58 yaşında iken kaybettik.

Burs veren kurumlar

Türkiye Ermeni toplumunda öğrencilere burs veren kurumlar şöyle: Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı, Ortaköy Meryemana Kilisesi Vakfı, Üsküdar Surp Haç Kilisesi, SEV Vakfı, Türk Ermeni Azınlık Okulları Yardımlaşma Vakfı. TEOV üniversitelerin öğretmenlik bölümünde okuyanlara, Karagözyan kendi okulundan mezun olup liselerde okuyanlara burs veriyor. Karagözyan, özel okullardan Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Koleji, Alman Lisesi, Sankt Georg Avusturya Lisesi, Fransız ve İtalyan liselerini kazanan öğrencilerin okul ücretlerinin yüzde 50’sini; Anadolu liselerinden Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni kazanan öğrencilerin kitap, servis, yemek gibi yan ücretlerini; Ermeni liselerinde ise LGS puanı ile %5’lik dilimde yer alan öğrencilerin okul ücretlerini karşılıyor. Okul ücreti almayan okullarda ise vakıf kitap, servis, yemek gibi yan giderlerini sınıf tekrarı yapmamak şartıyla destekliyor. Ayrıca Karagözyan Vakfı, LGS’ye hazırlık bursu ile ortaöğretim ihtiyaç bursu da veriyor.

Diğer kurumlar da belirledikleri kriterler uyarınca üniversitelerde okuyan öğrencilere burs veriyor. Gedikpaşa Vakfı bu yıl yeni burs başvurusu almayacağını duyurdu. Gümüşyan Vakfı da iki yıldır yeni başvuru almıyor ve mevcut bursiyerlerine destek sağlıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30992/hrant-dink-vakfindan-edvin-minassian-adina-iki-ogrenciye-burs