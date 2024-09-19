Ermenistan milli takımları Dünya Satranç Olimpiyatı’nda ilk beşte

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nın 7. turunda Ermenistan Erkek Milli Takımı, İngiliz takımını 2.5:1.5’lik skorla mağlup etti.

Tek zaferi Hayk Martirosyan kazanırken, Shant Sargsyan, Gabriel Sargsyan ve Robert Hovhannisyan berabere kaldı.

Temsilcilerimizin ev sahibi Macaristan Milli Takımıyla karşılaşacağı sekizinci tur öncesinde Ermenistan, sıralamada ilk beşte yer alıyor.

Kadın Takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile 2:2’lik skorla oynadı ve turnuva sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Lilit Mkrtchyan ve Elina Danielyan galibiyet elde ederken, Mariam Mkrtchyan ve Anna Sargsyan yenildi.

Bugün kadın takımımızın rakibi Moğol takımı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/19/Ermenistan-milli-takımları-Dünya-Satranç-Olimpiyatı/285495