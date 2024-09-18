Paşinyan ”Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmamız ve kara sınırını açmamız gerektiğini düşünüyorum”

Dünya Ermeni Zirvesi kapsamında Ermenistan’ın iç ve dış güvenliğine ilişkin panel tartışmasına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yerevan ve Ankara arasında iletişimin olmasının önemli olduğunu öne sürdü.

Paşinyan, ülkenin güvenlik sisteminin kısa ve uzun vadede nasıl gördüğü sorusuna yanıt verirken, bölgedeki saldırganlık seviyesinin düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“Gürcistan ve İran ile özel ve derin ilişkilerimiz olduğu açıktır. Uzun vadede burada herhangi bir çatışma potansiyelimiz olduğunu düşünmüyorum. Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmamız ve kara sınırını açmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Hatırlanacağı üzere, Yerevan ve Ankara 2021 yılı sonundan itibaren ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelere başlamıştı. 2022’de Viyana’da üçüncü ülke vatandaşlarının sınırı geçebilmesi ve doğrudan kargo taşımacılığının başlaması konusunda anlaşmaya varıldı, ancak konu hala çözüme kavuşturulmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Paşinyan-Türkiye/285351