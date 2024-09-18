Paşinyan: Modüler nükleer santralimiz olmasına karar verdik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İkinci Dünya Ermeni Zirvesi’nde, “Ermenistan’da enerji sektöründeki önemli projelerden biri de yeni bir nükleer enerji santralinin inşasıdır.” dile getirdi.

Paşinyan, “Bu konuda stratejik olarak küçük bir modüler nükleer santralimiz olması yönünde karar aldık. Bunu yapmaya karar vermemizin en önemli nedenlerinden biri. Uzmanlar, modüler nükleer santralde meydana gelebilecek olası kazanın yerel öneme sahip bir olay olarak değerlendirildiğini açıkladı. Yani modüler teknolojiyle inşa edilen nükleer santralde bir kaza olursa, 500 metre ötedeki yerleşim yerinin nüfusu tahliye edilmiyor. Yani kaza çevreyi tehdit etmiyor.” dedi.

Pek çok ülkenin modüler nükleer santral teknolojisini kullanma aşamasına geldiğini vurguladı. “En fazla ilerleme kaydeden ülke ABD ama Fransa, Rusya ve Güney Kore de bunu yapıyor. Ortaklarla çalışıyoruz. Şu anda bir sorun var. Dünyada işleyen bir modüler nükleer santral yok, inşa halinde olanlar var. Ama biz bunun mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Hem Ermenistan’a hem de komşu ülkelere tehdit olarak görülmeyecek modüler bir nükleer santralimiz olmalı.”şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Paşinyan-Modüler-nükleer-santrali/285342