Nikol Paşinyan, Fransa’da düzenlenecek 19. Frankofoni zirvesine davet edildi

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decottignies gazetecilere verdiği demeçte, Fransız Hükümeti’nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı 19. Frankofoni Zirvesi’ne katılmaya davet ettiğini bildirdi.

Fransa 4 ve 5 Ekim 2024 tarihlerinde Villers-Côtére ve Paris şehirlerinde 19. Frankofoni Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Fransız Büyükelçi, “Yaklaşık 10 gün sonra, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ev sahipliğinde Villers-Côtére şehrinde Frankofoni Zirvesi gerçekleştirilecek. Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la yapılan görüşmelerde Frankofoni konusu ele alındı.” dile getirdi.

Büyükelçiye göre Frankofoni zirvesi iki ülke arasında özel bir bağ oluşturuyor. Fransız büyükelçisi, siyasi, askeri, kültürel ve diğer alanlarda çok sektörlü işbirliğinin varsayılması nedeniyle bunun Ermenistan için de stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Nikol-Paşinyan-Fransa-19-Frankofoni-zirvesi/285250