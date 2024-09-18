Luis Moreno Ocampo: Ermenistan düşerse, dünya da başarısız olur

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Kasım 2024’te Bakü’de gerçekleştirilecek 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP29) gündemine Dağlık Karabağ meselesinin dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Ocampo’ya göre, bir yıl önce yaşanan soykırımın görmezden gelinmesi, bu olayda hayatını kaybedenlerin hatırasının silinmesine neden olacak.

Ocampo, dünya çapındaki Ermenilere yönelik olarak, Bakü’de düzenlenecek bu konferansa karşı bir medya kampanyası başlatmaları çağrısında bulunan bir girişime atıfta bulunuyor. Bu kampanya, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Neden Ermenilere destek verdiği sorulduğunda Ocampo, Dağlık Karabağ ve Ermenistan için verilen mücadelenin onun gözünde bir medeniyet meselesi olduğunu ifade ediyor. Ona göre, Ermenistan’ın düşmesi tüm dünyanın başarısız olması anlamına gelecek.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Luis-Moreno-Ocampo-Ermenistan/285282