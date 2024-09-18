İpleri tamamen kopardılar: Darbe girişimi engellendi

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Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın silahlı darbe girişimini durdurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada darbe girişiminin Rusya bağlantısın olduğu ifade edildi.

Ermenistan istihbaratı, ülkede darbe planlayan bir grubun yakalandığını ve darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), şüpheliler hakkında daha önce soruşturma başlattığını ve takibe aldığını bildirdi.

Ermenistan istihbaratının raporlarına göre, darbe girişimine katılan şahıslar, aylık yaklaşık 220 bin Rus rublesi karşılığında Rusya‘da üç aylık bir süre zarfında, ‘yeni silah sistemlerinin kullanımı’ da dahil olmak üzere askeri eğitim almış ve ardından Ermenistan’a dönerek örgütlenme çalışmalarına başlamışlardır.

Ayrıca raporlarda, 2024 yılı boyunca darbe hazırlıkları kapsamında faaliyet gösteren bu grubun, topladığı kişileri askeri eğitim almaları için gruplar halinde Rusya’nın Rostov-na-Donu kentine götürdüğü belirtilmektedir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ya da Erivan Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.



https://www.odatv.com/dunya/ipleri-tamamen-kopardilar-darbe-girisimi-engellendi-120064019