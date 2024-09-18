Ermenistan Cumhurbaşkanı: Birleşik ve güçlü Diaspora, Ermenistan’ın en güçlü müttefiki

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Diaspora’nın ülkenin zenginliği ve vatandaşların önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Khachaturyan, Diaspora ile yapılan her etkileşimin, ülkenin karşılaştığı zorlukları anlamak ve çözüm bulmak açısından kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, Diaspora’nın modern Ermenistan’ı temsil ettiğini ve ülkedeki mevcut sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, teknolojik, bilimsel ve küresel sistemlerdeki hızlı değişimlerin yeni zorluklar ve çözümler gerektirdiğini söyledi. Geleneksel ilişkilerin ve çalışma yöntemlerinin gözden geçirilmesinin gerekebileceğini vurgulayan Khachaturyan, birleşik ve güçlü bir Diaspora’nın Ermenistan için en güçlü müttefik olduğunu belirtti.

Ermenistan’ın köklü değişimlere ve yeni fırsatlara açık bir dönemde olduğunu belirten Khachaturyan, barış çağını başlatmak için kapsamlı reformlar uygulandığını ifade etti. Bu reformların, demokratik kurumları güçlendirmek, savunma yeteneklerini artırmak, ekonomik ortamı iyileştirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Diaspora’nın kültürel, eğitimsel ve ekonomik katkılarının önemini vurguladı. Mesafelerin ortak bağlarını zayıflatmayacağını ve Diaspora’nın sesinin duyulduğunu, eylemlerinin ise önemli olduğunu belirterek, birlikte ortak hedeflere ulaşabileceklerini ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Ermenistan-Cumhurbaşkanı-Diaspora/285319