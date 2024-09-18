Ermeni sporcu, uluslararası sambo turnuvasının galibi oldu

Krasnodar’da “Grand Prix” Uluslararası sambo yarışmanın ilk turu sona erdi. Turnuva’ya Ermenistan, Rusya, Kazakistan,Tacikistan ve Özbekistan’dan yaklaşık 60 sporcu katıldı. Voronezh’de doğan Ermeni sporcu Hovhannes Abgaryan 79 kg’a kadar ağırlık sınıfta ilk kez Rusya’nın şampiyonu oldu.

Hovhannes Abgaryan, Bryansk turnuvasının çeyrek finalde Gaidarov’u yendi. Ulusal forumda elde edilen zafer sayesinde Abgaryan, Kasım ayında Astana’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Rusya’yı temsil etme hakkını elde etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Spor-sambo/285358