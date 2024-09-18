Dersim’de ortaokul bahçesinin camiye aktarılmasına tepki: Güvenli toplanma alanı daraltılıyor!

Dersim’de Munzur Ortaokulunun bahçesinin bir bölümü yanındaki camiye ait olmasından dolayı yıkılarak camiye aktarıldı.

Dersim Merkez Atatürk mahallesinde bulunan Munzur Ortaokulunun bahçesinin bir kısmının hemen yanındaki camiye ait olmasından dolayı yıkılmasına Eğitim Sen Dersim Şubesi açıklama yaparak tepki gösterdi. Veliler de açıklamaya destek verdi.

Yapılan açıklamada yıkım kararının hiçbir bilgilendirme yapılmadan gerçekleştiği ve deprem riskinin yüksek olduğu bir kentte toplanabilir alanın yıkımla birlikte daraltıldığına dikkat çekildi.

“MÜFTÜLÜK BİLGİ VERMEDEN YIKTI”

Munzur Ortaokulu önünde yapılan açıklamayı Eğitim Sen adına Şube Sekreteri İlhan Öner yaptı:

“Munzur Ortaokulu velileri, öğretmenleri ve kentin demokratik kitle örgütleri olarak bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Müftülük, yaz tatili sırasında hiçbir bilgilendirme yapmadan iş makineleriyle okul duvarını yıkarak hem öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atan hem de eğitim alanını daraltan bir adım atmıştır. Bahçenin bir kısmının cami alanına dahil edilmesi, öğrencilerin oyun ve spor alanlarını kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların güvenliğini riske atmaktadır. Zaten yetersiz olan okul bahçesi, bu müdahaleyle daha da küçültülmüştür. Bu durum, öğrenciler için kazalara yol açabilecek tehlikeli bir ortam yaratmaktadır” dedi.

“ÖĞRENCİLER YETERSİZ ALANA HAPSEDİLİYOR”

Müftülüğün “bu sorumsuz tavrı” ile yaklaşık 300 öğrenciyi güvenliksiz ve yetersiz bir alana hapsederek onların fiziksel gelişimlerini ve güvenliklerini hiçe saydığını söyleyen Öner, “Diğer yandan, sadece 10 öğrencisi bulunan ve geniş bir bahçeye sahip olan İmam Hatip Ortaokulunun Munzur Ortaokulu ile ortak kapısı kilitli tutulmakta ve bir şekilde öğrencilerin bu bahçeyi kullanmaları engellenmektedir. Bu durum da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Munzur Ortaokulu öğrencilerine karşı ilgisiz ve sorumsuz tavrını ortaya koymaktadır.

Okullarda yeterli oyun alanlarının olması çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri için vazgeçilmezdir. Munzur Ortaokulu bahçesinin daraltılması, öğrencilerin spor yapma, dinlenme ve sosyal etkileşim imkanlarını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Ders aralarında rahatlayacak alan bulamayan öğrenciler, bu durumdan olumsuz etkilenecek ve eğitim performansları düşecektir. Bu yalnızca fiziksel bir daralma değil, çocuklarımızın geleceğine yönelik bir tehdittir” diye konuştu.

“TOPLANMA ALANI DARALIYOR”

Kentte beklenen depreme de dikkat çeken Öner, “Bilim insanlarının yakın gelecekte ilimizde veya çevre illerde 7 ve üzeri şiddetinde bir deprem beklediklerini biliyoruz. Olası bir depremde öğrencilerin toplanma ve tahliye alanları oldukça yetersiz kalacaktır. Bahçenin daraltılması, 300 öğrencinin güvenli bir şekilde toplanabileceği bir alanın kalmamasına yol açmaktadır. Deprem riskinin bu kadar yüksek olduğu bir bölgede, güvenlik alanlarının küçültülmesi çocuklarımızın hayatını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle eğitim alanlarının korunması sadece eğitim hakkı değil, aynı zamanda öğrencilerin can güvenliği için bir zorunluluktur.”

Çocuklarımızın geleceği için eğitim alanlarına hep birlikte sahip çıkacağız” diyerek açıklamayı sonlandırdı. (Dersim/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/528577/dersimde-ortaokul-bahcesinin-camiye-aktarilmasina-tepki-guvenli-toplanma-alani-daraltiliyor