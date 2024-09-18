Başbakan: Esirler meselesi “Barış Anlaşması” ile çözümlenmeli, orada yazılı olup olmadığına bakılmaksızın

İkinci Dünya Ermenileri Zirvesi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin durumuna değinerek, bu sorunun barış anlaşmasıyla çözüme kavuşması gerektiğini belirtti. Paşinyan’a göre, esirler ve rehineler meselesi, barış anlaşmasında açıkça yazılı olmasa bile bu sürecin bir parçası olarak çözülmelidir. Barışın sağlanması, ülkeler arasında yeni bir atmosfer ve ilişkiler yaratacağı için, bu tür sorunların da doğal olarak ortadan kalkacağına inanıyor.

Ermenistan Başbakanı, barış anlaşmasının yüzde 80’i üzerinde uzlaşmaya varıldığını ve uzlaşılan maddelerin imzalanarak geri kalan maddeler üzerinde çalışılabileceğini vurguladı. Ancak bazı görüşlere göre, anlaşmadaki tüm maddeler üzerinde uzlaşma sağlanmadan imzaya gidilmemesi gerektiği düşünülüyor. Paşinyan, bu süreci yavaşlatan en büyük engelin, siyasi irade eksikliği olduğunu ifade etti.

Örnek olarak, Azerbaycan’ın sadece birkaç ay önce anlaşmaya eklemek istediği bir maddenin hâlâ uzlaşma aşamasında olduğunu belirtti. Bu tür maddelerin sürekli eklenebileceğini ve barış anlaşmasının kaç maddeden oluşacağına dair katı bir kural olmadığını dile getiren Paşinyan, sürecin esnek olması gerektiğini savundu.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan’ın barış anlaşmasının üzerinde anlaşılan maddelerini imzalamak için Bakü’ye bir teklif sunduğunu, ancak Azerbaycan’ın bu teklifi reddettiğini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan Anayasası değiştirilmeden bir barış anlaşmasının imzalanmasının mümkün olmadığını söyleyerek bu konuda direnç gösterdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/18/Ermenistan-Başbakan-esirler-Azerbaycan/285375