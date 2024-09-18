Azize niyet evliyaya kısmet

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Anadolu’da Hıristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan, Sivas’ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas adına belediye tarafından yaptırılan anıt mezar, kentte tepkiye neden oldu. Açılış iptal edildi. Eskiden göz hastalarının şifa amacıyla gittiği alanda olan anıt mezar da ‘Göz Evliyası ve Yapı Kalıntıları’ olarak tescillendi.

Hüsnü Ümit AVCI/DHA

TEPKİ, GEREKÇE DOĞURDU

Sivas’ta 280-326 yılları arasında yaşadığı bilinen, Anadolu’da Hıristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden Aziz Vlas’ın, Gök Medrese Mahallesi’ndeki temsili mezarının bulunduğu alanda geçen yıl anıt mezar yapılması kararı verildi. Proje hazırlandı. Sivas Belediyesi anıt mezarı yaptı. Ancak kentte tepkiler yükseldi. Bunun üzerine açılış yapılmadı. ‘Aziz Vlas’a ait somut bir bulguya rastlanılmadığı’ gerekçesiyle de anıt mezar iptal edildi. Eskiden göz hastalarının şifa bulmak için ziyaret ettiği anıt mezar alanı ‘Göz Evliyası ve Yapı Kalıntıları’ olarak tescillendi.

DAHA KUCAKLAYICI OLDU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, “Aziz Vlas Anıt Mezarı’nın yeniden gözden geçirilmesini istedik. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gündeme aldı. Kent hafızasında Göz Evliyası olarak bilinen alanın, Aziz Vlas Anıt Mezarı şeklinde tescil edilmesi doğru olmayacaktı. Göz evliyasının toplumla daha bütünleşmiş, kucaklayıcı bir anlamda tescilin daha iyi olacağını düşünüldü ve Göz Evliyası olarak tescili değiştirildi” dedi. Tuztaşı, “Bunun toplumsal bir ayrışma meselesi haline gelmemesi gerekiyor” ifadesini de kullandı.

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