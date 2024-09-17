Kilise saldırısının planlayıcılarından terör örgütü DEAŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı

Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ne saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne 28 Ocak 2024’te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov’u “silahlı terör örgütüne üye olma”, “tasarlayarak öldürme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutukladı.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilise-saldirisinin-planlayicilarindan-teror-orgutu-deas-uyesi-soltamatiov-tutuklandi-42534708