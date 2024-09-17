İsmailağa Camii’nin sırrı! ‘Devlet müdahale etmeli’

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Tarihçi Ahmet Anapalı, son zamanlarda cemaati içerisindeki gruplaşmalar nedeniyle gündem olan İsmailağa Camii’nin konumunun Türkiye için önemini anlattı.

Tarihçi Anapalı, İsmailağa cemaatinin bölgede bulunan patrikhane karşısında nasıl set olduğuna ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Anapalı, cami cemaati hakkında “İsmailağa cemaatinde herhangi bir kırılma olursa devlet müdahale etmeli, çünkü caminin varlığı patrikhane karşısında bir devlet bekası sebebidir. Bu cemaatin varlığını koruması gerekir.” uyarısında bulundu.

https://www.yeniakit.com.tr/video/ismailaga-camiinin-sirri-devlet-mudahale-etmeli-h1726563415.png-99283.html