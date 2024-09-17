Alevi dedesinden sahte dedelere sert tepki: Ermeni ve Yahudileri destekliyorsunuz!

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sahte dedelere sert tepki gösteren Alevi Dedesi Ahmet Ünver, “Kur’an-ı Kerim’i, Peygamberi kabul etmiyorsan, namazı kabul etmiyorsan, 4 kitabı kabul etmiyorsan sen soytarısın. Dedelik adına Ermeni ve Yahudileri destekliyorsunuz.”dedi.

Alevi Dedesi Ahmet Ünver sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sahte dedelere sert tepki gösterdi.

“AHMAK, PEYGAMBER DEDİĞİN HZ. ALİ ALLAH’IN VELİSİDİR”

Alevi Dedesi Ahmet Ünver, tepkisinde şunları söyledi:

Bugünkü sohbet konum Sivaslı bir dedenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sohbet. Bu çıkıyor yanında birisi saz, saygımız sonsuz yalnız oradaki konuşmasında 4 kitabı kabul etmiyor ve peygamberin Hz. Ali olduğunu söylüyor. Ahmak, peygamber dediğin Hz. Ali, Allah’ın velisidir o ondandır o ondan. Kanı da canı da Muhammed’dendir. Onlar et ile kemik gibidirler. Kur’an-Kerim’i kabul etmiyorum diyor orada yazmaz ki Hz. Ali’nin peygamber olduğu, ‘Muhammeden Resulullah’ yazar.

“KUR’AN’I KABUL ETMİYORSAN SEN SOYTARISIN”

Kur’an-ı Kerim’i, Peygamberi kabul etmiyorsan, namazı kabul etmiyorsan, 4 kitabı kabul etmiyorsan sen soytarısın.

“DEDELİK ADINA ERMENİ VE YAHUDİLERİ DESTEKLİYORSUNUZ”

Sizler Türkiye’de dedelik adına Ermeni ve Yahudileri destekliyorsunuz. Bu memleketin başına büyük belasınız. Sünni kardeşlerimizle araya ateş koyan fitnesiniz. Eğer bir dede dergahta içki içiyorsa, daha sonra insanları sömürüyorsa, dedeyim diye sadece saz çalıyorsa onlar dede falan değildir. Kur’an’sızdır, Allah’sızdır onlar. Onlar tamamen bir numaralı münafıktır. Yazıklar olsun, Allah bir, Hz Muhammed elçisi, Hz. Ali yardımcısı, Kur’an-ı Kerim rehberimiz, dinimiz İslam’dır. Onun için kendinize gelin ey sahtekar dedeler. Hepimiz kardeşiz, bu sahtekarlara sakın inanmayın. Hepinizi seviyorum bütün Sünnileri ve Alevileri seviyorum.

https://www.superhaber.com/alevi-dedesinden-sahte-dedelere-sert-tepki-ermeni-ve-yahudileri-destekliyorsunuz-video-505027