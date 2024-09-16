Kur’an’da da adı geçiyor, Ermeni salatalığı olarak biliniyor: Dünyanın en zengin potasyum ve magnezyum kaynağı! Tıkalı bağırsakları boşaltıyor

Beyza Erdoğan

Diyarbakır’da yazın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan sebze, tezgahlarda yerini almıştı. Turşu döneminde de sık rağbet gören sebzenin faydalarına ise doyum olmuyor. Bu sebzeyi ilk kez görenler için acurun faydaları ve sağlığımız üzerindeki etkileri de merak konusu. Peki, Kur’an’da da geçen bu mucize besinin sağlık faydaları neler? İşte yanıtı…

Susuz yetişen ve yaz mevsiminin başında olgunlaşan acur, Diyarbakır’da hem taneyle hem de kiloyla satışa sunuluyordu. Tanesi 10 TL’den soyulup tuzlanarak satılan acurun kilogramı ise 70 TL’ye alıcı buluyordu. Yaz sonu ise bu fiyat marketlerde 50 TL’ye gerilemiş durumda.

Sur ilçesinde seyyar tezgahında acur satışı yapan Recep Güven, yıllardır seyyar tezgahlarda çeşitli ürünler sattığını belirterek, “Şu an acur mevsimi. Sattığımız acurlar çok lezzetlidir. Gercüş ve Midyat tarafından yetiştirilen acurlara talep çok fazla. Acurun yuvarlak siyah ve uzun yeşil salatalık olmak üzere iki çeşidi var. Acurun faydası çoktur. Herkese tavsiye ediyoruz. Bizler de Sur’da yerli ve yabancı turistlere dilerlerse kabuğunu soyup dilimleyip tuzlayarak 10 TL’den veriyoruz. Dileyenlere de kilogramı 70 TL’den satıyoruz” demişti.

ACURUN FAYDALARI NELERDİR?

Acur, yararlı bileşenlerle dolu olan ve birçok sağlık faydası sunan bir bitkidir. Hem yaprakları hem de meyveleri çeşitli tıbbi amaçlarla kullanılır. Genellikle turşu formunda tüketilse de bu sebzenin kendisi de çiğ haliyle salatalar ve yemeklere eklenerek tüketilebilir. İşte acurun sağlık açısından faydaları!

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Acur, vücuda C vitamini sağlar. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, enfeksiyonlarla savaşır ve vücudu hastalıklara karşı korur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Sebzenin içerdiği lifler, sindirim sistemi sağlığını destekler. Lifler, sindirim sürecini düzenler, kabızlık sorunlarını önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

ANTİOKSİDAN ETKİLER SAĞLIYOR, POTASYUM ZENGİNİ

Bu sebze, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşır, hücre hasarını önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu sayede, kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltabilir. İçerisinde yer alan potasyum oranı sayesinde de ayrıca kalbi koruyan acurun sağlık yararları saymakla bitmez.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Acurun düşük glisemik indeksi vardır, bu da kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Özellikle diyabet hastaları için düşük glisemik indeksli gıdaların tüketilmesi önemlidir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, göz sağlığını korur, görme keskinliğini artırır ve göz hastalıklarının riskini azaltır. Bu nedenle, acurun düzenli tüketimi göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

MAGNEZYUM ONDAN SORULUR!

Acur, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır.

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUYOR

Bu besin, düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Lifler, tokluk hissini artırır, açlık hissini azaltır ve dolayısıyla kilo vermeyi destekler.Acurun sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya diyabet gibi özel bir durumunuz varsa, acur tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

KUR’AN’DA ACUR NEREDE GEÇER?

Kur’an-ı Kerim içerisinde acur, Bakara Suresi, 61. ayet içerisinde geçer:Siz (ise şöyle) demiştiniz: “Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın.” (O zaman Musa:) “Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır’a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır” demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.

https://www.posta.com.tr/galeri/kuranda-da-adi-geciyor-ermeni-salataligi-olarak-biliniyor-dunyanin-en-zengin-potasyum-ve-magnezyum-kaynagi-tikali-bagirsaklari-bosaltiyor-2750922/12