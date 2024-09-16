Fransa Dışişleri Bakanı Ermenistan’da Musa Dağı Kahramanlık Savaşı Anıtı’nı ziyaret etti

Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, resmi ziyareti kapsamında Ermenistan’da Musa Dağı Kahramanlık Savaşı Anıtı’nı ziyaret etti.

Fransa Dışişleri Bakanı, X platformunda yaptığı paylaşımda, 1915 yılının Eylül ayında 53 gün süren direnişin ardından, Amiral Dartige’nin komutasındaki Fransız denizciler tarafından 4.092 Musalı Ermeni’nin kurtarıldığını ve soykırımdan kaçtığını hatırlatarak, bu Ermeni ve Fransız kahramanları andıklarını belirtti.

Bu ziyaret, Fransız-Ermeni ilişkilerinin tarihi bağlarına ve özellikle Fransa’nın Ermenistan’a olan desteğinin uzun süredir devam eden tarihsel temellerine dikkat çekiyor.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/16/Fransa-Dışişleri-Bakanı-Ermenistan-Musa-Dağı/285113