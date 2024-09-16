Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Ermeniztan zaferlerle ilerliyor

Dünya Satranç Olimpiyatı’nın 5. turunda, Ermenistan kadın takımı Çin’e karşı 2.5:1.5 galip gelerek üst üste beşinci zaferini kutladı.

Lilit Mkrtchyan ve Anna Sargsyan maçlarını kazanarak takıma galibiyet getirdi.

İlk dört turda Ermenistan kadın takımı, Trinidad ve Tobago’yu (4:0), Meksika’yı (4:0), Macaristan’ın ikinci takımını (3:1) ve Vietnam’ı (3:1) mağlup etti.

Erkek takımı ise İsveç’e karşı 2.5:1.5 galip geldi. Gabriel Sargsyan takıma zaferi getiren puanı kazandı.

İlk üç turda Ermenistan erkek takımı, Malta’yı (4:0), Andorra’yı (3:1) ve Brezilya’yı (3:1) yendi, ancak dördüncü turda Çin’e (1.5:2.5) kaybetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/16/Dünya-Satranç-Olimpiyatı-Ermeniztan/285072