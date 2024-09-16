ABD’li Ermeni yönetmen ve senarist Steven Zailian “Emmy” ödülüne layık görüldü

Amerikalı Ermeni yönetmen, senarist Steven Zailian, Netflix dizisi “Ripley” ile “En İyi Kısa Dizi Yönetmenliği” kategorisinde 76. “Emmy” ödülünü kazandı.

Armenian Film Society’nin bildirdiğine göre bu, 7 kategoride aday gösterilmesine rağmen bir Ermeni yönetmene verilen ilk “Emmy” ödülü.

Yönetmen, ödülü alırken, bunu oyunculardan yapımcılara ve personele kadar “Ripley”de çalışan yüzlerce kişiyle paylaştığını kaydetti.

Zailian aynı zamanda 1993 yılında gösterime giren ve “Oscar”, “Altın Küre” ve “BAFTA” ödüllerini kazandığı ünlü film “Schindler’in Listesi”nin de senaristidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/16/ABD-Ermeni-yönetmen-senarist-Steven-Zailian-Emmy-ödülü/285116