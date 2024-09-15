Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu: Türkiye’den Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Sierra Leone’den Rugiatu Neneh Turay

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl olduğu gibi bu yıl da, Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de verildi. Canlı yayınlanan tören, Hrant Dink Vakfı’nın websitesinden, YouTube, Facebook, X ve Instagram hesaplarından yayınlandı. Ödüller kadın hakları mücadelesi veren kişi ve kurumlara verildi .

Bu yılın jürisinde Açık Radyo, CAJAR, Aslı Bâli, Fatmagül Berktay, Wolfgang Kaleck, Reşat Kasaba, Ara Ghazarian, Cem Mansur, Zeynep Oral, Tilbe Saran ve Rakel Dink yer aldı.

Ödülün Türkiye’den sahibi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı oldu.

Ödülün Türkiye dışından sahibi Sierra Leone’den yine kadın hakları alanında mücadele veren Rugiatu Neneh Turay oldu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Rakel Dink tüm dünyada şiddetin hüküm sürdüğüne dikkat çekti.

Ödül, 2009 yılından bu yana, her sene, biri Türkiye’den, biri Türkiye dışından iki kişi, kurum ya da gruba veriliyor. Bunun yanında ödül komitesi, her yıl, o yıl içinde yapacağı taramalar sonucunda ulaşılan Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları “ışıklar” adı altında ödül gecesinde kamuoyuna takdim eiliyor.



Uluslararası Hrant Dink Ödülü, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara veriliyor.