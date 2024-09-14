Ermeni okul öğrencisi 1. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı’nda bronz madalya kazandı

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Photon Koleji’nde eğitim gören Gevorg Grigoryan, Suudi Arabistan’da düzenlenen 1. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı’nda (IAIO) bronz madalya kazandı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı basın servisi, Grigoryan’ın başarısını duyurdu. Olimpiyata fizik ve matematik alanında uzmanlaşmış birkaç okulun öğrencileri de katıldı ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

1. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı, 8-12 Eylül tarihlerinde Riyad şehrinde yapıldı ve 25 ülkeden 90 öğrenci bu önemli etkinlikte yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/14/Ermeni-Zeka-Olimpiyatı-bronz-madalya/284989