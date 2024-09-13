The Economist։ Türkiye’deki Ermeni kiliseleri definecilerin hedefinde

The Economist, “Türkiye’deki definecilerin büyük çoğunluğu Ermenilerin geride bıraktığına inandıkları hazineleri arıyor” diye yazdı.

Kapsamlı bir makalede konuyu ele alan yazar Erin O’Brien şöyle yazıyor:

“Türkiye’de ırkçı stereotipler var ve Ermeniler sıklıkla doyumsuz servet istifçileri olarak sunuluyor. İnsanların soykırımdan kaçan Ermenilerin bir gün geri döneceklerini umarak değerli eşyalarını gömdüklerini varsaymaları uzun sürmedi.”

Yazar, definecilerin kaba yöntemlerinin arkeolojik alanlara onarılamaz zararlar vermesi nedeniyle Ermeni kiliseleri ve mezarlıkları topraklarında ülkenin tarihi katmanının yok edildiğini belirtiyor.

O’Brien’e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi, Ermenilerin yaşadığı bölgelerde yapılan yağmalamayı çoğunlukla görmezden geliyor.

“İnternette Ermeniler tarafından çizildiği iddia edilen sayısız hazine haritası dolaşıyor, bunların çoğu sahte çünkü üzerlerinde modern Türk yazarları var. Bu iş dolandırıcılarla dolu.” dile getirdi.

Birçok antikanın ülke dışına çıkarıldığını belirten Erin O’Brien, “O dönemde Vana Gölü çevresinde 600’den fazla kilise vardı. Şimdi 100’den az kaldı. Ayakta kalanlar iskelet gibi görünüyor, içleri hazine avcıları tarafından aranıyor. Ermeni oymaları silindi, kubbeler ve sütunlar moloz yığınına dönüştü.” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/13/Türkiye-Ermeni-kiliseleri-defineci/284938