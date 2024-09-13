Ermeni fotoğrafçının çektiği Churchill’in Kanada’da çalınan fotoğrafı İtalya’da bulundu

İngiliz devlet adamı ve başbakan Winston Churchill’in Ermeni fotoğrafçı Yusuf Karsh tarafından çekilen ünlü fotoğrafının orijinali İtalya’da bulundu. Fotoğraf, Ottawa’da çalınmış ve İtalya’da sahte bir tabloyla değiştirilmek istenmişti. “Armenpress”, “Massispost” dergisine atıfta bulunarak bu konuda bilgi verdi.

“Kükreyen Aslan” olarak bilinen 1941 tarihli fotoğraf, Churchill’in Kanada Parlamentosu’nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra Karsh tarafından çekilmiştir.

Ottawa polisi, portrenin İtalya’nın Cenova kentinde çalıntı olduğunu bilmeyen özel bir alıcının elinde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca hırsızlık ve yasadışı satışlarla bağlantılı olarak Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Powassan kentinden bir adamı da tutukladı. Soruşturma kapsamında adı gizli tutulan 43 yaşındaki adam, Kanada’da sahtecilik, hırsızlık, kaçakçılık ve maddi hasara yol açmak da dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, adamın 25 Nisan’da tutuklandığını ve ertesi gün Ottawa mahkemesine sevk edildiğini söyledi. İkonik fotoğraf, İngiltere Başbakanı Winston Churchill’i tasvir ediyor.

Fotoğrafın geçmişini hatırlayan Karsh, şunları söyledi: “Daha sonra Karsh, fotoğraf çekmek için Churchill’in ağzındaki puroyu çıkarmak zorunda kaldığını belirtti. ‘Kül tablasını ona verdim ve bekledim ama o enerjik bir şekilde puroya vurmaya devam etti. Beklemeye devam ettim. Daha sonra yanına yürüdüm ve bilerek olmadan ama saygılı bir şekilde “Affedersiniz efendim” dedim ve puroyu ağzından çıkardım.'”

Yusuf Karsh, ünlü kişilerin fotoğraflarını çekmesiyle tanınan Kanadalı-Ermeni bir fotoğrafçıdır. 20. yüzyılın en büyük portre fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/13/Ermeni-fotoğrafçı-Churchill-Kanada-İtalya/284959