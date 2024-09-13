Defineciler Ermeni Patriğini isyan ettirdi

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Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda yılda bir kez düzenlenen Surp Haç Yortusu ayinine katılan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, definecilerden dert yandı. Maşalyan, “İnsanların gözünü para hırsı bürümüş. Hazine ve define arıyorlar. Köstebek gibi bu mabetlerin her yerini delik deşik ediyorlar ve binalar çöküyorlar. Bunun adı cehalettir. Tamam kazanın, ama mabetlerin üstü altından çok daha fazla gelir getirir” dedi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan geçtiğimiz günlerde Van’a giderek, Akdamar Adası’nda yılda bir kez düzenlenen ayine katıldı. Maşalyan burada yaptığı açıklamada, define avcılarından şikayet etti ve yapılan kaçak kazıların Anadolu’nun her yerindeki kiliselere zarar verdiğini anlattı.

KÖSTEBEK GİBİ KAZIYORLAR

Maşalyan konuşmasında şunları söyledi:

“Mabetleri yapanlar sağlam yapmışlar. Depremlerden bile yıkılmayacak mabetler yapmışlar. Ama insanların gözünü para hırsı bürümüş, hazine ve define arıyorlar. Köstebek gibi bu mabetlerin her yerini delik deşik ediyorlar ve binalar çöküyorlar. Bunun adı cehalettir. Tamam kazanın, ama mabetlerin üstü altından çok daha fazla gelir getirir.”

MABETLER YIKILIRSA TURİST GELMEZ

Mabetler altın yumurtlayan tavuktur, turizm böyle bir şeydir. Bir kere o mabedi yıktığınızda oraya turist gelmeyecektir ve memleket o gelirden mahrum kalacaktır. En büyük isteğimiz, okullardaki eğitimle bu tarihi değerlere özen göstermek, emek vermek, onları ayakta tutmanın bir vatan borcu olduğunu insanlara öğretmek. Tarihi yapılar korunsun, geçmişin tanıklarıdır.”

https://www.patronlardunyasi.com/defineciler-ermeni-patrigini-isyan-ettirdi