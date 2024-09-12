Narin Güran Cinayeti Üzerinden Antisemit Ve Irkçı Mesajlar

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.



Sabah saatlerinde bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ve tutuklu amca Salim Güran’ın eşi de dahil olmak üzere 20’den fazla kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül’de “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye’yi derin yasa boğan cinayet sonrasında sosyal medyada antisemit ve ırkçı paylaşımların da eksik olmadığı görüldü.

Tüm Türkiye’nin Narin’le canı yandı, duyarlılık gösterdi. Oysa gündeme bile gelmeyen, hiç kimse duymadan kanıyla Yahudi Haham’ların ayinler yaptığı, iğneli fıçılarda kanı süzülen, korkutulan gençlik aşısı olarak kullanılan nice Narinler var…#Narin

#NarinÇocuğaNeYaptınız — Handan Özduygu (@handanozduygu) September 11, 2024

Bütün köyün tutuklanması lazım.

O kadar çok kız çocuğu ölmüş ki. — mühendisyen (@muhendisyenn) September 10, 2024

Narin cinayetinde bütün köyün sus pus olmasının arkasında acaba kanlı ayin mi var.

Bu köyün geçmişi araştırılıp Yahudi soyundan geldiği veya Ermeni soyundan geldiği tesbit edilmeli.@AliYerlikaya@TC_icisleri — Guşav NARTOKU Гушав НАРТОКУ (@Millicerkes) September 11, 2024

Vahşice öldürdüler narin’i

allah belanızı versin

Sonra ne oldu

#Narin i bahane edip ne kadar pkk’lı varsa

Ne kadar ateist varsa deist varsa

Ne kadar chp li ve kemalist varsa

Ne kadar dinsiz imansız varsa

Ne kadar yahudi tohumu varsa

Hepsi top yekün islama saldırıya geçti — ADEM (@Selim22141042) September 10, 2024

yahudi'yi israild'e aramaya gerek yok gerçek yahudi narin güran cinayetini işleyen hainlerde aramalı — Şükrü Dağ (@sukrudag) September 9, 2024

Narin'in ölümü şahsi ,sapıklık veya gördüğü birşeyden dolayı olamaz..organize kız çocuk düşmanlığı var o köyde. Yahudi ermenisi bunlar. çocukları ritüellere kurban vermiş olabilirler .

O yavrunun mezarı bile tehlikede o köyde..kafamda kabullenemediğim deli sorular..🙂‍↕️ — Sevkocan (@Sevkocca8) September 9, 2024

https://www.avlaremoz.com/2024/09/12/narin-guran-cinayeti-uzerinden-antisemit-ve-irkci-mesajlar/