Narin Güran Cinayeti Üzerinden Antisemit Ve Irkçı Mesajlar

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.
Sabah saatlerinde bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ve tutuklu amca Salim Güran’ın eşi de dahil olmak üzere 20’den fazla kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül’de “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla tutuklandı.
Türkiye’yi derin yasa boğan cinayet sonrasında sosyal medyada antisemit ve ırkçı paylaşımların da eksik olmadığı görüldü.
https://www.avlaremoz.com/2024/09/12/narin-guran-cinayeti-uzerinden-antisemit-ve-irkci-mesajlar/
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