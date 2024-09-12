Ermeni müzisyen Konstantin Orbelyan, New York Operası’nın İcra Direktörü ve Müzik Yönetmeni olarak atandı

Operawire.com’un bildirdiğine göre New York Opera Konseyi, genel müdür Michael Capasso’nun yerine Konstantin New York Operası’nın İcra Direktörlüğünü ve Müzik Yönetmenliğine atandığını duyurdu.

Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Roy G. Niederhofer yaptığı açıklamada, “New York Operası tarihindeki bu yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Michael’a ayırdığı zaman ve NYCO’daki yorulmak bilmeyen çalışması için minnettarız. Şehir Operası’nın yeni müdürü olarak Konstantin’in rolünün genişlemesinden çok memnunuz. Gelecek parlak görünüyor.”ifade etti.

Orbelyan, icra direktörlüğü görevini üstlenmenin kendisi için büyük bir onur ve heyecan olduğunu kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/12/Ermeni-müzisyen-Konstantin-Orbelyan-New-York-Operası/284750