Rubinyan: Türk komşularımız siyasi irade gösterirse yarın tam normalleşmiş ilişkilere sahip olabiliriz

10 Eylül’de düzenlenen “Yerevan Diyaloğu” uluslararası konferansında, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı, Türkiye ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, “Ermenistan ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin olmamasının nedeninin çalkantılı tarihi geçmiş olduğu yönünde bir yanlış düşünce var, ancak aslında tüm Ermenistan hükümetleri için ilişkileri normalleştirme stratejisinin temeli tarih olmadı.” ifadelerini kullandı.

Rubinyan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ermenistan ilişkilerin normalleşmesine ve sınırların açılmasına her zaman açık olmuştur. Şimdi de hazırız. Türk komşularımız siyasi irade gösterirse yarın tam olarak düzenlenmiş ilişkilere sahip olabiliriz.

İletişime gelince, Güney Kafkasya kapalı sınırlarıyla tanınıyor. Bu hem Ermenistan, hem Azerbaycan, hem Gürcistan, hem Türkiye vb. için geçerlidir.

Şu anda Güney Kafkasya’yı çıkmaz sokaktan bir kavşağa, barış kavşağı haline getirmek için tarihi bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizim tutumumuz, iletişimin jeopolitik rekabetin esiri olmaması, olumsuz dinamikleri değiştirmenin, barışı ve işbirliğini inşa etmenin bir aracı olması gerektiğidir.”





https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/11/Rubinyan-Türkiye-Ermenistan-Normalleşme/284611