Başbakan Paşinyan, Bakü’nün Barış Anlaşması’na tüm temel maddelerin dahil edilmesi talebine yanıt verdi

YEREVAN, 11 EYLÜL, ARMENPRESS. Ermenistan ile Azerbaycan arasında yapılan barış anlaşması taslağı, 13 maddesi tamamen anlaşılmış ve 3 maddesi kısmen anlaşılmış olarak ikiye ayrılmıştır. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu açıklamayı Parlamento’da hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği soru-cevap oturumunda, “Sivil Sözleşme” fraksiyonu milletvekili Lilit Minasyan’ın sorusuna yanıt verirken yaptı.

Minasyan, Başbakan’a Ermenistan’ın yakın zamanda Azerbaycan’a, 13 maddesi üzerinde anlaşmaya varılan bir barış anlaşması imzalamayı ve kalan üç maddeyi ek müzakereler yoluyla ele almayı önerdiğini hatırlattı. Ancak Azerbaycan, anlaşmanın yüzde 80’inin kabul edildiğini belirterek, anlaşmaya varılmayan maddelerin taslaktan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Minasyan, Başbakan’ın bu konudaki duruşunu sordu.

Başbakan Paşinyan, barış anlaşmasının başlığı, önsözü ve 13 maddesinin tamamen anlaşılmış olduğunu belirtti. “Üç ek madde kısmen anlaşılmıştır. Bu, bu maddelerde bazı cümlelerin anlaşılmış, bazılarının ise anlaşılmamış olduğu anlamına gelir. Hiç anlaşılmayan bir madde var. Örneğin, barış anlaşmasının ilk taslakları 18 madde içeriyordu, ancak bazıları daha sonra çıkarıldı. Azerbaycan, iletişimin engellerinin kaldırılmasıyla ilgili maddenin çıkarıldığını duyurdu. Şimdi anlaşmaya varılan maddeleri imzalamayı öneriyoruz,” dedi Paşinyan.

Başbakan, barış anlaşmasının taslağında, anlaşmanın uygulanması konusunda tarafların sürekli danışma mekanizması içeren bir maddenin yer aldığını söyledi. Bu, bir komisyon benzeri bir yapıyı ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngörüyor.

Paşinyan, dünyada hiçbir anlaşmanın tüm soruları kapsayamayacağını vurguladı. 40, 50 veya 60 maddelik anlaşmaların bile tüm önemli konuları kapsamadığını belirterek, ülkelerin sürekli olarak ilişkilerini geliştirdiğini ve müzakerelerde bulunduğunu ifade etti. “Anlaşmaya varılanları imzalamayı ve ilerlemeyi öneriyoruz. Eğer anlaşma imzalamadan önce tüm önemli konuları ele almamız gerektiği varsayılırsa, asla imzalamayacağız,” dedi Paşinyan.

https://armenpress.am/tr/article/1199609