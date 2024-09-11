Bakırköy’deki Dadyan Parkı otopark ve kültür merkezi oluyor

İşhan Erdinç

Bakırköy Belediyesi tarafından bir yıl önce yeşil alana çevrilen eski Balıkçılar Çarşısı, geçtiğimiz yıl ‘Dadyan Parkı’ ismiyle açılmıştı. Parkın olduğu alanın üstüne kültür merkezi, altına ise otopark yapılacağı öğrenildi. Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Margrit Dikme, haberleri doğruladı.

Park, geçen yıl Eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun katılımıyla açılmıştı. Açılışa Türkiye Ermenileri Patrikliği adına Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan, Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzazni Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı Başkanı Habip Özfuruncu ve halk katılmıştı. Kerimoğlu Zeytinlik Mahallesi’nde yeşil alan olmadığını, halkın isteğiyle arazinin parka dönüştürüldüğünü belirtmişti.

Açılış töreninde konuşma yapan Kerimoğlu, Dadyan Okulu’nun bulunduğu sokağa Dadyan ismini vermek istediklerini ancak İBB Meclisi’nin kararı onamadığını ifade etmişti. Kerimoğlu “Dadyan ailesine vefa borcumuzu ödemek istedik. Ben burada halkımıza söz veriyorum, burası Bakırköy Belediyesi mülkiyetidir. Yani Bakırköy halkınındır. İsmi de değişemez, buraya yapı da yapılamaz.”

Geçtiğimiz hafta Dadyan Parkı olarak ilan edilen alanın üzerine kültür merkezi, altına ise otopark yapılacağına ilişkin haberler kamuoyuna yansıdı. Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Margrit Dikme, haberleri doğruladı.

5 Eylül Perşembe günü yapılan Bakırköy Belediye Meclis Toplantısı’nda Dadyan Parkı’nın bulunduğu alanın kültür merkezi ve otoparka dönüştürülmesine oy çokluğuyla karar verildi. Agos’a konuşan Dikme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planlarında Dadyan Parkı’nın bulunduğu alanda yerin üstüne kültür merkezi, yerin altına otopark yapılmasının yer aldığını belirtti. Dikme, “Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ve belediye meclis üyeleri yapılması düşünülen kültür merkezinin isminin Dadyan olacağına ilişkin söz verdiler” dedi. Dikme, konuyu sürekli gündeme getireceğini ifade etti.

Dadyan Parkı’nın açılmasından sonra Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, şöyle konuşmuştu:

“Dadyan Sokağı’nda olanları gördük. Görmeden inanmayacağım. Bakırköy’de bile Ermeni kelimesi bazılarını rahatsız ediyor. Bu durumu ülke olarak aşmak gerekiyor. O isim verilmese de biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ermenilerin bu ülkeye yaptığı katkıların bilinmesi lazım”



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30946/bakirkoy-deki-dadyan-parki-otopark-ve-kultur-merkezi-oluyor







