Azerbaycan’dan Paşinyan’a sert ikaz! Barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeç

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Düzenleyen: Baki Sancak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan ve Rusya’yı 9 Kasım açıklamasının üstlendiği yükümlülükleri tam olarak yerine getirmemekle suçlamasına Bakü’den cevap geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade’den Paşinyan’a “barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeç” çağrısı geldi.

Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan 44 günlük savaşta Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki topraklarını geri aldı. Savaşın ardından, Ermenistan’dan bölgede gerilimi tırmandıracak hamle ve açıklamalarını sürdürüyor. Azerbaycan’dan Ermenistan’a “barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeçmesi” konusunda net uyarı geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, “Erivan Diyaloğu 2024” forumunda Azerbaycan ve Rusya’yı 9 Kasım açıklamasının üstlendiği yükümlülükleri tam olarak yerine getirmemekle suçlamasına Bakü’den cevap geldi.

PAŞİNYAN BARIŞ SÜRECİNİ ZEDELEYECEK AÇIKLAMALARDAN UZAK DURMALI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Paşinyan’ın barış süreciyle ilgili gerçekleri çarpıtan açıklamalarda bulunduğunu belirterek, “Azerbaycan’a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını, barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.” açıklamasını yaptı.

SORUNLAR BİR SONRAKİ AŞAMAYA ERTELENMEMELİ

Hacızade, “Ermenistan yetkililerinin, ‘barış anlaşmasının mutabık kalınmayan maddeler çıkartılarak imzalanması’ çağrısı ve iki ülke arasındaki sorunların çözümünün bir sonraki aşamaya ertelenmesi girişimleri kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

TOPRAK İDDİALARI SON BULMALI

Hacızade, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasında yer alan “Azerbaycan’a karşı toprak iddialarının” kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Azerbaycan anayasasında ise Ermenistan’a karşı toprak iddiaları bulunmadığını kaydetti.

Eylül 2023’te Azerbaycan ordusunun hayata geçirdiği terörle mücadele operasyonu sonrasında bölgedeki Ermeni nüfusun gönüllü şekilde ülkeyi terk ettiğini hatırlatan Hacızade, “Ermeni nüfusun diğer ülkelere göç etmesini etnik temizlik olarak nitelendirmek iftiradır.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/azerbaycandan-pasinyana-sert-ikaz-baris-ihtimalini-zedeleyecek-aciklamalardan-vazgec-1062074