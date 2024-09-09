Makedonya – Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi‘nde heyecan devam ediyor. Makedonya – Ermenistankarşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Makedonya – Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAKEDONYA – ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Makedonya – Ermenistan maçı 10 Eylül Salı günü 21:45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen‘de canlı olarak yayınlanacak.

https://www.fotomac.com.tr/futbol/2024/09/09/makedonya-ermenistan-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-canli-yayinlanacak-uefa-uluslar-ligi