İsa Mesih Krallığı Kilisesi lideri sonunda yakalandı

74 yaşındaki din adamı, seks ticareti şebekesi yönetmekle suçlanıyor

Hem kendi ülkesi hem de ABD‘nin aradığı Filipinli kilise lideri iki haftadır süren gerginliğin ardından yakalandı. Apollo Carreon Quiboloy, lideri olduğu İsa Mesih Krallığı Kilisesi’ne ait geniş arazide tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin kuşattığı bölgede defalarca itiş kakış yaşanırken Quiboloy’un takipçilerinden biri kalp krizi geçirerek ölmüştü.

7 milyon kişilik bir cemaate sahip olduğunu öne süren İsa Mesih Krallığı Kilisesi’nin lideri, kendisine yönelik tüm suçlamaları reddetse de iddialar ciddi.

2021’de ABD Federal Savcılığı, Quiboloy ve iki üst düzey kilise yöneticisi hakkında komplo, çocukların da zorlanarak dahil edildiği seks ticareti, dolandırıcılık, sahte evlilik, kara para aklama, nakit para kaçakçılığı, vizede sahtecilik gibi suçlamalarla iddianame hazırlamıştı.

İddianamede kilise lideri ve diğer üst düzey yetkililerin kadınlara yemek yaptırmak, evlerini temizletmek, masaj yaptırmak ve birlikte dünyayı gezmek gibi görevler verdiği ifade edilirken kız çocuklarının “gece nöbeti” adı altında Quiboloy’la cinsel ilişkiye girdiği öne sürülmüştü.

FBI, Filipinler‘den ABD’ye götürülen kadın ve kız çocuklarının fuhuşla para kazanmaya zorlandığını duyurmuştu.

1985’te kurulan ve 74 yaşındaki Quiboloy’un başkanlık ettiği İsa Mesih Krallığı Kilisesi’nin neredeyse tüm ülkelerde takipçileri var (AFP/Arşiv)



Kilise, Quiboloy’un yakın arkadaşı Rodrigo Duterte‘nin 2016’da Filipinler Devlet Başkanı seçilmesinde rol oynamıştı.

Kendisini “Tanrı’nın tayin edilmiş oğlu” diye tanımlayan Quiboloy, 2019’da büyük bir depremin Filipinler’in güneyini vurmasını engellediğini iddia etmişti.

Ancak Quiboloy’un şansı, manevi danışmanı olduğu Duterte’nin görev süresinin 2022’de bitmesiyle birlikte döndü.

Bir süre sonra Filipinli yetkililer ona ABD’dekilere paralel suçlamalarla dava açarken sene başında hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duterte bu kararın ardından saklanan Quiboloy’un nerede olduğunu bildiğini ancak açıklamayacağını bildirmişti.

Son iki haftadır binlerce polis, kilisenin Davao’daki 30 hektarlık arazisini çevreleyerek Quiboloy’u yakalamak için fırsat kolluyordu. Quiboloy’un yeraltındaki bir sığınakta saklandığı tespit edildi.

Filipinli güvenlik güçleri, 24 saatlik ültimatom verince Quiboloy pazar günü teslim oldu.

Quiboloy’un avukatı Israelito Torreon, 40’a yakın binanın bulunduğu araziye büyük bir operasyon düzenlenmemesi için bu kararın alındığını açıkladı:

Bu kanunsuz şiddetin sürdürülmesini istemedi. Quiboloy’un masum olduğunu mahkeme de onaylayacak.

Quiboloy’la birlikte 4 kişi daha tutuklanırken Filipinli yetkililer henüz ABD’ye iadenin düşünülmediğini duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. bugün yaptığı açıklamada Quiboloy’a özel muamele yapılmayacağını vurguladı:

Ona herhangi bir tutuklu gibi davranıp haklarına saygı göstereceğiz. Filipinler’deki yargı sisteminin aktif ve canlı bir şekilde çalıştığını bir kere daha göstereceğiz.

Marcos, Quiboloy cephesinin ABD’ye iade edilmemek için kendileriyle pazarlık yapmaya çalıştığını aktarırken, “Bir kaçağın şart koşması gibi bir seçenek yok” dedi.

İçişleri Bakanı Benjamin Abalos Jr. da Quiboloy’un yakalanmasına engel olan kim varsa peşine düştüklerini duyurdu.

Independent Türkçe, BBC, Reuters, AP, AA

https://www.indyturk.com/node/744842/dünya/i̇sa-mesih-krallığı-kilisesi-lideri-sonunda-yakalandı