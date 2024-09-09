Ermenistan ve AB vize serbestisi görüşmeleri başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ve Brüksel’in vize serbestisi konusunda müzakerelere başladığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile yaptığı görüşmede, vize rejiminin serbestleştirilmesine ilişkin müzakerelerin başladığını belirterek, Ermenistan’ın, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardımlar için kullandığı bütçe dışı mali fonu olarak bilinen Avrupa Barış Fonu ile desteklenmesine karar verildiğini söyledi.

Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile gündemini genişlettiğini kaydeden Paşinyan, “Bu basit bir konu değil, ancak Ermenistan’ın siyasi gündeminin bir parçası haline geldi, bu nedenle bu konuya ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Burada AB’li ortaklarımızın gözlem ve tavsiyelerini dinlemek önemli olacaktır” dedi. (İLKHA)

https://ilkha.com/dunya/ermenistan-ve-ab-vize-serbestisi-gorusmeleri-basladi-415252