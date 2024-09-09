Ermenistan Havayolları, Hindistan’a direkt uçuşlara başlıyor

Ermenistan Havayolları, 15 Kasım’dan itibaren Ermenistan’dan Hindistan’a direkt gidiş-dönüş uçuşları başlatacağını açıkladı.

Haftada iki kez yapılacak uçuşlar Airbus 321-200 uçakları ile gerçekleştirilecek.

Transfer uçuşu Moskova’dan başlayacak, Yerevan’da bir duraklama yapacak ve ardından Yeni Delhi’ye devam edecek.

Ermenistan Havayolları, Aralık 2022’de kurulmuş olup, şu anda Ermenistan’ın Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan Batum, Moskova, Soçi, Mineraller Suları, Ufa ve Kazan’a düzenli direkt uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Havayolu şirketi, uluslararası rota ağını geliştirmeye odaklanmış ve Yerevan’dan yapılan uçuşlar bazında transit, konforlu uçuşların genişletilmesine yönelik çaba göstermektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/09/Ermenistan-Havayolları-Hindistan-direkt-uçuşlar/284382