Bartholomeos’un görevlileri çuval eyleminden rahatsız

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ABD’deki sözde ‘Ekümenik Patrikhane’ Arkonları, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) İzmir’de ABD askerlerinin başına çuval geçirmesine tepki gösterdi.

Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet yürüten Arkonların resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, eylem “çirkin olay” olarak nitelendirildi ve Türk halkı tarafından desteklenmesi eleştirildi.



Arkonların lideri Anthony J. Limberakis’in imzasıyla yayınlanan açıklamada “Türkiye’nin NATO üyesi olduğu” hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

“Yukarıdaki haber raporu şaşırtıcı. Bir grup Türk militanın İzmir’de iki ABD Deniz Piyadesine ‘Yankee Go Home’ sloganları atarak saldırmasını anlatıyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir müttefiki ve NATO üyesidir. Bu çirkin olay, Türk halkı arasında ne yazık ki yaygın olan tutumları gösteriyor: ABD ve Batı’ya karşı nefret ve temel insan haklarına karşı küçümseme. Bu, Ekümenik Patrikhane’nin ve kalan Ortodoks Hristiyanların yanı sıra Türkiye’deki diğer Hristiyanlar ve dini azınlıkların dini özgürlüğüne yönelik devam eden saygısızlığa yol açan zihniyetin aynısıdır.”

ABD DEVLETİNE ÇAĞRI YAPTILAR

Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi:

“Ekümenik Patrikhane Arkonları, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, bu olay hakkında Türk hükümetiyle yaptığı görüşmelerde, Türkiye’nin din özgürlüğüne ilişkin beyan ettiği taahhütlerin ihlal edildiğini de gündeme getirmesini ve Türk hükümetini dini azınlıkların haklarını garanti altına almaya çağırmasını acilen talep etmektedir.”

Patrikhaneye hizmet eden ve doğrudan Bartholomeos tarafından atanan Arkonlar, kiliseye maddi-manevi destek bulmak için faaliyet yürütüyor. Din adamı olmayan Arkonlar, kilise lehine dünya genelinde çeşitli lobi faaliyetleri yürütüyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/bartholomeosun-gorevlileri-cuval-eyleminden-rahatsiz-488337